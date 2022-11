Bol neoddeliteľnou súčasťou tímu. Austrália definitívne prišla o krídelníka

"Všetkým v tíme je ľúto, že Martin nebude môcť nastúpiť na MS. Je to naozaj kruté," citovala Arnolda agentúra AFP.

"Bol neoddeliteľnou súčasťou našej cesty do Kataru a sme mu za to veľmi vďační. V našom kádri ho nahradí mladý Tilio. Je to veľmi snaživý futbalista a sme radi, že prišiel práve on," doplnil.