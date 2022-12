Podarí sa Maročanom šokovať aj Francúzov? Tréner má pred semifinále jasný plán

Súperi sa na scéne MS ešte nikdy nestretli. Francúzi sú dvojnásobní majstri sveta a ako tretie mužstvo v histórii môžu triumfovať na dvoch "mundialoch" za sebou. Doposiaľ sa to podarilo iba Talianom (1934, 1938) a Brazílčanom (1958, 1962).

Maročania sú síce prekvapivými, ale zaslúženými účastníkmi semifinále. V doterajších piatich dueloch inkasovali len raz od Kanaďanov, aj to bol vlastný gól.

Keď do toho dáte tak veľa zo svojho srdca, dáva vám to šancu. Máme jasný plán - každý musí makať. Ukazujeme svetu, že môžete uspieť, aj keď nemáte toľko peňazí a talentu," uviedol marocký tréner Walid Regragui.

Maročania nemajú čo stratiť a aj do semifinále pôjdu naplno. "Nemyslím si, že moji hráči predtým nabehali tak veľa vo svojich životoch.

Maroko je prvá arabská aj africká krajina v semifinále MS, severoafrický tím bol doposiaľ najďalej v osemfinále MS 1986 v Mexiku, kde podľahol vtedajšej NSR. V prípade postupu do finále sa môže znova stretnúť s Chorvátmi, úradujúcimi vicemajstrami sveta.

"Je to šialené. Žijeme svoj sen a nechceme sa z neho prebudiť. Je to také úžasné, že to nedokážem opísať. Všetko sme si odpracovali, ale ešte nie je koniec. Mám husiu kožu, keď o tom hovorím," povedal stredopoliar Sofiane Boufal podľa oficiálneho webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

"Les Bleus" sa v semifinále MS predstavili doposiaľ šesťkrát a do finále prenikli presne v polovici prípadov - na "zlatých" domácich MS 1998, pred štyrmi rokmi v Rusku a v roku 2006, keď podľahli Talianom. Vo Švédsku 1958 a v Mexiku 1986 boli bronzoví, v Španielsku 1982 štvrtí.

"Tréner Regragui a jeho tím odviedli skvelú prácu. Pri všetkej úcte, málokto od nich očakával, že sa dostanú tak ďaleko, ale teraz sú tam. V stredu budú myslieť na jedinú vec a na to isté, na čo my - postúpiť do finále.

Presne to by sme čakali. Rešpektujeme ich, lebo sme videli, čoho sú schopní a čo dokázali. Zostávame nohami na zemi a pripravíme sa najlepšie ako sa dá, lebo tento zápas si to zaslúži," skonštatoval francúzsky kormidelník Didier Deschamps.

Semifinálový zápas medzi Francúzskom a Marokom sa odohrá v stredu o 20.00 h na štadióne Al Bayt v Al Khore, ako hlavný rozhodca ho povedie Mexičan César Ramos.