Budúcnosť Hamšíka? Kováčik mu predostrel predstavu a tá sa mu páčila

Je stálicou slovenského futbalu. V najlepšej trojke Futbalistu roka figuroval nepretržite už šestnásty rok. Bude navždy spätý s Neapolom, no svoj prvý majstrovský titul v kariére získal minulý rok v drese tureckého Trabzonsporu.

V ankete vás predstihol obranca Interu Miláno Milan Škriniar a stredopoliar Neapolu Stanislav Lobotka. Vy ste tiež dlhé roky hrávali za Neapol. Znamená to, že talianske kluby sú ideálne pre slovenských hráčov?

Vždy som hovoril, že talianska liga vyhovuje našim hráčom. Som rád, že chalanom sa darí, že sa presadili a majú úžasné kariéry.

"Škrinka" vyhral titul s Interom, dúfam, že sa to tento rok podarí aj Stanovi s Neapolom. Je to paráda a dúfam, že to bude aj takto pokračovať.