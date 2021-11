ONLINE: Manchester City - Paríž St. Germain (Liga majstrov)

MANCHESTER CITY

Úradujúci anglický majster si po nečakanom zakopnutí v pohári proti West Hamu a aj neskôr v lige proti Crystal Palace napravil chuť troma jasnými výhrami. V lige zverencom Pepa Guardiolu patrí druhá priečka.

V Lige majstrov sú síce zatiaľ o bod prvý práve pred ich dnešným súperom, no prvý vzájomný zápas išiel na konto Parížanov a ak by sa takáto situácia opakovala, tak by to boli práve futbalisti z francúzskej metropoly, kto by zvíťazil v skupine A.