Slovensko zvíťazilo v zápase o všetko, na MS postúpilo do osemfinále

Branislav Škorec, tréner SR: "Zápas hodnotím pozitívne, keďže hráči k tomu pristúpili zodpovedne. Som rád, že aj keď sme podľa mňa s Anglickom neodohrali zlý zápas, ale prehrali sme, tak sme teraz dokázali nad Francúzskom zvíťaziť. Záverečných 15 minút bolo náročných. Síce sme inkasovali gól na 1:1, ale po nacvičenej akcii sme išli ihneď znovu do vedenia. Dnes asi celú noc nebudem spať, aby som čo najlepšie naštudoval hru Čiernej Hory a boli sme dobre pripravení."

Erik Feriančik, brankár SR: "Podali sme bojovný výkon. Bol to zrejme môj najlepší výkon v kariére vzhľadom na jeho význam a fakt, že sme na majstrovstvách sveta. V záverečných minútach som veľmi dúfal, že to zvládneme a ukopeme to do úspešného konca. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo."