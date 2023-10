„Čo som počul, ciele by mali byť čo najvyššie,“ povedal pred turnajom Miroslav Stoch , ktorý je tiež v tíme nováčikom a dovtedy odohral za reprezentáciu iba jediný zápas.

Fanúšikovia sú teda na veľké očakávania zvyknutí. Aj keď do Spojených arabských emirátov letel značne obmenený káder.

Prezident Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) už pred odletom krotil prehnané vyhlásenia.

„Keď tréner Laco Borbély vravel pred EURO o semifinálových ambíciách, teraz by som bol zdržanlivejší. Posnažíme sa o najlepšie možné miesto, ale biť sa do hrude, že si ideme po medaily, by nebolo správne.

Je tam sedem či osem silných súperov, ktorí môžu vyhrať celý šampionát a náš pavúk nie je najjednoduchší,“ hovoril Peter Králik.