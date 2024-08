Malmö FF



Domáci futbalisti začali svoju púť Ligou majstrov dvojzápasom s Klaksvikom. Doma zvíťazili 4:1 a vonku prehrali tesne 2:3. V treťom predkole odohrali dva veľmi vyrovnané zápasy s gréckym majstrom PAOK Solúň. Doma sa zrodila remíza 2:2 a vonku dokázali zvíťaziť hostia 4:3 po predĺžení.



AC Sparta Praha



Sparta Praha je v tomto dvojzápase favoritom. Uvidíme či to český majster dokáže potvrdiť aj na ihrisku. Sparťania vstúpili do Ligy majstrov druhým predkolom, v ktorom si zahrali so Shamrockom Rovers. Vonku zvíťazili 2:0 a doma boli tiež úspešní, zvíťazili 4:2. V treťom predkole narazili na rumunského majstra FCSB. V Prahe sa zrodila remíza 1:1 a vonku zvíťazil český majster 3:2.