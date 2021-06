Miluje perkelt, ovláda hymnu. Odolal tlaku a jeho tím prekvapil Európu

BRATISLAVA. Pred šampionátom im predpovedali tri jasné prehry. Žreb im totiž prisúdil "skupinu smrti", spolu s Portugalskom, Francúzskom a Nemeckom. Maďarská futbalová reprezentácia končí na EURO už po skupinovej fáze. Získala síce menej bodov než Slovensko, ale futbalisti nášho južného suseda si získali srdcia fanúšikov po celom kontinente. Proti silným súperom bojovali s obrovským odhodlaním a sedem minút pred koncom tretieho zápasu ešte boli na postupovom mieste. Napokon sa s turnajom lúčili v slzách, ale so vztýčenou hlavou.

Remízy s majstrami sveta Maďari na šampionáte remizovali s Francúzskom i Nemeckom. Portugalsku síce podľahli 0:3, no prvý raz inkasovali až v 84. minúte. Vzhľadom na kvalitatívny rozdiel sa sústredili najmä na defenzívu, ale boli nebezpeční aj smerom dopredu.

Viedli proti Francúzom i Nemcom, v Mníchove dokonca bleskovo zareagovali na prvý gól súpera a v priebehu minúty skórovali opäť. Pred niekoľkými rokmi podobné výpadky charakterizovali maďarskú reprezentáciu. V súčasnosti dokáže potrápiť i prekvapiť aj najsilnejšie tímy.

Špeciálny vzťah Kľúčovou osobnosťou maďarskej futbalovej obrody je taliansky tréner Marco Rossi. Nemá taký jagavý zoznam úspechov, ako jeho kolegovia Didier Deschamps, Joachim Löw či Fernando Santos. Zahraniční experti by ho mohli považovať za priemerného odborníka. Získal titul maďarského majstra s Honvédom, následne doviedol Dunajskú Stredu do európskych pohárov. Pre oba kluby to boli úspechy po 25 rokoch. V porovnaní s titulmi v popredných ligách, či trofejami z veľkých šampionátov však tieto výsledky obzvlášť neohúria.

Rossi má k maďarskému futbalu špeciálny vzťah, jeho starý otec obdivoval slávny Puskásov Aranycsapat. Zo všetkých prejavov talianskeho kouča cítiť obrovskú pokoru a skromnosť. Je vďačný, že môže viesť maďarské národné mužstvo. Vie naspamäť slová maďarskej hymny a v rozhovoroch vtipne hovorí o tom, že miluje maďarskú kuchyňu, obzvlášť „pörkölt“ (perkelt) a „bableves“ (fazuľovú polievku).

Marco Rossi nemôže poprieť taliansky temperament. (Autor: TASR/AP)

Nominuje len tých, čo hrávajú Rossi je priateľský človek, no nekompromisne sa drží svojich zásad pri výbere hráčov. S talianskou eleganciou dokáže odolať tlakom. Pred šampionátom vyhlásil, že nominuje iba takých hráčov, ktorí pravidelne hrávajú vo svojich kluboch. V 26-člennom kádri figurovalo až dvanásť hráčov z domácej ligy. Medzi nimi aj János Hahn, hráč Paksu, ktorý bol s 22 presnými zásahmi najlepším strelcom ligy. Rossi uviedol, že top kanonier maďarskej najvyššej súťaže by mal dostať šancu aj v národnom tíme. Okrem Hahna sa objavili v kádri aj ďalšia dvaja nováčikovia Szabolcs Schön a Bendegúz Bolla. Za Dzsudzsáka orodoval aj minister Tesne pred oznámením širšej nominácie sa v rozhovore pre Magyar Nemzet pripomenul aj bývalý kapitán reprezentácie a jeden z kľúčových hráčov predchádzajúceho šampionátu Balázs Dzsudzsák.

„Myslím si, že by som ešte mohol pomôcť reprezentácii,“ vravel bývalý hráč PSV Eindhoven, ktorý v súčasnosti hrá za Debrecín. Na jeho vyjadrenie zareagoval na sociálnej sieti aj minister zahraničných vecí Maďarska a Dzsudzsákov osobný priateľ Péter Szíjjártó. „Máme nádej. Hajrá, Balázs,“ týmto komentárom zdieľal spomínaný rozhovor člen maďarskej vlády na svojom oficiálnom profile. Rossi však už skôr deklaroval, že z druhej ligy nikoho nebude pozývať a Debrecín hral v minulej sezóne iba v druhej najvyššej súťaži. Dzsudzsáka tak nepovolal.

Bez najväčšieho talentu Napokon z nominácie vypadol aj Dominik Szoboszlai, najväčší talent maďarského futbalu. Bol výnimkou v širšej nominácii - jediným hráčom, ktorý v tomto kalendárnom roku neodohral ani jedno súťažné stretnutie. Po prestupe zo Salzburgu do Lipska sa zranil. Rossi ho napriek tomu pozval na sústredenie pred turnajom, no zistil, že nominovať ho v tomto stave by mohlo ohroziť Szoboszlaia a jeho ďalšiu kariéru.

Jeho rozhodnutie kritizoval vo svojom tradičnom piatkovom rozhovore v Kossuth Rádió aj premiér Viktor Orbán. „Konečne vystúpila na nebo svetového futbalu aj maďarská hviezda a tréner sa rozhodol, že mu nedá priestor. Som namosúrený a mám horšiu náladu, keď viem, že Szoboszlai nebude hrať,“ posťažoval si predseda maďarskej vlády.

Rossi poznámky politikov nekomentuje. O tom, ako by zareagoval, keby niekto chcel pretlačiť nejakého hráča do základnej zostavy, pred dvoma rokmi na besede v Gombaseckom letnom tábore uviedol: „V Maďarsku som sa s ničím takým nestretol, v Taliansku som to však zažil. Moja odpoveď bola vždy tá istá: Ak zostavu chceš určiť ty, musíš ma vyhodiť. Kým som trénerom, tak rozhodujem ja.“

Parádna hlavička Ádáma Szalaiho proti Nemcom. (Autor: TASR/AP)

Flexibilita a efektivita Rossi vedie maďarskú reprezentáciu od leta 2018. Národný tím odvtedy odohral 32 zápasov. Na maďarskej športovej stanici M4 Sport uviedli, že iba raz poslal na trávnik dvakrát po sebe tú istú zostavu - na ME proti Francúzom a Nemcom. Svedčí to o Rossiho schopnostiach flexibilne reagovať na nečakané zvraty, ako aj o taktike šitej na mieru súpera. Taliansky kouč po zápase s Nemcami na EURO sám zdôraznil, že má radšej ofenzívny futbal, no otvorená partia proti silným súperom by hrozila debaklom. Maďari napriek tomu dali tri krásne góly.

Proti Francúzom skóroval obranca Attila Fiola po 35-metrovom šprinte a strele k bližšej žrdi. Proti Nemcom otvoril skóre po výbornom centri Rolanda Sallaiho parádnou rybičkou Ádám Szalai a druhý gól pridal András Schäfer. Maďari sa dokázali presadiť aj napriek tomu, že pre zranenie chýbal v strede poľa okrem Szoboszlaia aj najlepší hráč Fortuna ligy Zsolt Kalmár. Pozoruhodná bola efektivita maďarského tímu, podľa modelu WyScout si vypracovali štyri vyložené šance a dali z nich tri góly.