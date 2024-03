Vlhová to Shiffrinovej uľahčila, tvrdí expertka. Američanka sa rozlúčila so sezónou víťazne

BRATISLAVA. Vo finálových pretekoch Svetového pohára v rakúskom stredisku Saalbach panovali jarné podmienky. Kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Priebežné poradia v sezóne 2023/2024 „Už po dvoch pretekároch boli na trati ryhy. Trať bude veľmi trpieť. Pretekári s vyššími štartovými číslami to budú mať náročnejšie,“ uviedol komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.

Muži štartovali v obrovskom slalome, ženy v slalome. V oboch prípadoch bolo o držiteľoch malého glóbusu vopred rozhodnuté. Obhájili ho Marco Odermatt a Mikaela Shiffrinová.

„Finále Svetového pohára sú jedinečné preteky. Lyžiarov je na štarte málo a panuje výborná atmosféra,“ opísala v RTVS Veronika Zuzulová.

Finále Svetového pohár v Saalbachu 2024: Nedeľa 17.3.

Obrovský slalom ženy - 1. kolo 09:00, 2. kolo 12:00

Slalom muži - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30 Piatok 22.3.

Super-G ženy – 10:00

Super-G muži – 11:30 Sobota 23.3.

Zjazd ženy – 11:15 Nedeľa 24.3.

Zjazd muži – 11:15 /priamy prenos vysielajú stanice RTVS, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/

Risk sa vyplatil Zámorskí novinári nazvali ženské slalomové preteky ako posledný tanec pre Mikaelu Shiffrinovú. Američanka uviedla, že v nedeľňajšom obrovskom slalome sa nepredstaví a sústredí sa už na ďalšiu sezónu. Dvadsaťdeväťročná lyžiarka získala už ôsmy malý glóbus za slalom. „Petra to Mikaele túto sezónu uľahčila. Bol by to zaujímavý a tesný súboj. Američanka je fenomenálna lyžiarka. Je úžasné, čo dokazuje. Poznám ju od začiatku jej kariéry. Viem, aká je osobnosť a že lyžovanie robí dobre,“ povedala Zuzulová.

Prvé kolo finálových pretekov najtočivejšej disciplíny postavila Shiffrinovej trénerka Karin Harjová. „Nie sú tam žiadne krkolomné pasáže. Je to rytmický slalom. Bránky sú pomerne úzko postavané,“ prezradila v štúdiu ČT Sport Šárka Strachová. Najlepší výkon v prvom kole podala Anna Swennová Larssonová. Na švédsku lyžiarku sa dotiahla iba Shiffrinová, ktorá strácala jedenásť stotín sekundy. „Anna predviedla skvelý výkon. Šla úžasné od štartu až do cieľa a nemala žiadne zaváhanie. Najviac riskovala a vyplatilo sa to. Mikaela už mala na trati koľajnice a nemohla ísť líniu, ktorú chcela. Rozdiel je minimálny. Bude zaujímavé, či si Švédka dokáže ustrážiť prvé kolo, lebo má s tým problémy,“ komentovala Zuzulová.

Prehľad istých víťazov jednotlivých disciplín Celkové hodnotenie – ???, Marco Odermatt

Zjazd – ???, ???

Super-G - ???, ???

Obrovský slalom - ???, Marco Odermatt

Slalom - Mikaela Shiffrinová, Manuel Feller

Výborný dojazd Druhé kolo bolo náročné. Na trati sa vyjazdili ryhy. „Chce to ísť chytro a triafať sa do vyjazdenej stopy,“ uviedla Strachová. Najlepšie sa to podarilo Shiffrinovej, ktorá síce postupne zo svojho náskoku strácala, ale v závere pridala a preťala cieľ na prvom mieste. „Fantastický dojazd v podaní Američanky. V závere ešte dokázala pridať,“ komentovala česká expertka. „Dokázala silu a skúsenosti, kde ostatné lyžiarky strácali. Šla veľmi rozumne a pripísala si ďalšie víťazstvo,“ uviedla Zuzulová. Víťazná jazda Mikaely Shiffrinovej:

Líderka po prvom kole, Swennová Larssonová, nestačila na jej výkon a prepadla sa na tretie miesto. Druhá skončila nórska lyžiarka Mina Fuerstová Holtmannová. „Bola to bláznivá sezóna. Som šťastná, že tu môžem sedieť. Je to úžasné. Fanúšikovia mi veľmi fandili. Som rada, že som sa mohla ešte vrátiť. Je to vzrušujúce vrátiť sa a vyhrať dva po sebe idúce preteky. Bol to ťažký proces, ale pre tieto dni človek tak drie, aby bol úspešný. Som lyžiarka a zaujímajú ma hlavne moje výkony. Chcem mať hlavne dobrý pocit zo svojho lyžovania. Teším sa už na ďalšiu sezónu,“ povedala pre FIS Shiffrinová.

Česká reprezentantka so slovenskými koreňmi Martina Dubovská obsadila 11. miesto a dosiahla sezónne maximum. V druhom kole zašla druhý najrýchlejší čas. Slovenská reprezentant Petra Vlhová napokon skončila v celkovom hodnotení slalomu tretia. Lene Dürrovej stačilo k druhej pozícii pätnáste miesto a Slovenku predbehla o tri body.

Prekvapivý výpadok Po sérii dvanástich výhier v obrovskom slalome očakávali priaznivci alpského lyžovania ďalšie víťazstvo Marca Odermatta. Švajčiar síce po prvom kole viedol, ale v druhej jazde spravil veľkú chybu a preteky nedokončil. „Chyboval, keď preniesol váhu na vnútornú lyžu. Je to stále iba človek,“ komentoval situáciu Kárnik.

Marco Odermatt si prebral malý glóbus za obrovský slalom. (Autor: TSR/AP)