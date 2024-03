Bude to ešte napínavé. Talianka zabránila Gutovej-Behramiovej, aby sa tešila z glóbusu

To sa jej podarilo najmä vďaka senzačnej jazde v druhom kole a pripísala si tretie víťazstvo v obrovskom slalome v sezóne. Rozdiel medzi oboma lyžiarkami je pred záverečnými pretekmi 95 bodov.

Prvé kolo bolo postavené veľmi nerytmicky. Každá brána je úplne iná. Nie je tam pasáž, kde by pretekárky mohli svoju jazdu upokojiť.

„Štartuje sa do prudkej časti trate a je dôležité triafať oblúky. Na zjazdovke je viac častí, ktoré si pretekárky musia zapamätať z prehliadky. Lyžiarky musia neustále pracovať. Je tam minimálne miest, kde sa môžu zabaliť do zjazdového postoja.

„Viditeľnosť sa veľmi zlepšila. V prvom kole bolo difúzne svetlo. Je tu veľa terénnych nerovnosti a za zlomom je ťažké zatočiť. Prehliadka je veľmi dôležitá. V záverečnej časti je trať postavená lepšie ako v prvom kole, je to viac rytmické.

Zdramatizovala súboj

Brignoneová svojou riskantnou jazdou hodila rukavicu svojim súperkám. Predviedla najrýchlejšiu jazdu v druhom kole a v cieli mala obrovský náskok, takmer jeden a pol sekundy.

„Zariskovala a nenechala sa zviazať svojou pozíciou. Dnes jej vyšlo úplne všetko. Ukázala svoju silu a v posledných pretekoch sezóny to bude ešte napínavé,“ uviedla česká expertka.

Gutová-Behramiová postupne strácala zo svojho náskoku na každom medzičase. Do cieľa prišla so stratou štyroch desatín. Druhé miesto by jej stačilo na zisk malého glóbusu.