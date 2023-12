Konkurentom nadelil sekundu. Marco Odermatt pokračuje v suverénnych výkonoch

Odermatt si už v prvom kole počínal suverénne, keď so štartovým číslom jedna po rytmickej jazde s minimom chýb stanovil čas, ku ktorému sa jeho konkurenti nedokázali dostatočne priblížiť.

Pred Chorvátom Filipom Zubčičom viedol výrazne o 87 stotín a v druhom kole svoj náskok na čele ešte navýšil.

Obhajca veľkého i malého glóbusu tak potvrdil úlohu topfavorita a dosiahol svoje 27. víťazstvo v SP v kariére a sedemnáste v obrovskom slalome. Zubčič klesol po druhom kole tesne mimo pódia na štvrtú pozíciu.

Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci sa ani v pondelok do druhého kola nedostali. Andreas Žampa so štartovým číslom 44 urobil v prvom chybu hneď v tretej bránke a už vo vrchnej časti trate nabral výraznú stratu.

Napriek zrýchleniu to nedokázal úplne napraviť ani v spodnej pasáži a už po dojazde do cieľa figuroval tesne za postupovou tridsiatkou.

Napokon obsadil 40. miesto so stratou 5,26 s na Odermatta. Na postup mu chýbalo 62 stotín. Jeho brat Adam so 48-kou prvé kolo nedokončil, keď sa nedostal ani na prvý medzičas, dostal sa do záklonu a vypadol.