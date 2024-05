Cingel velebil úvodnú tretinu proti Kazachom, prezradil aj recept na Američanov

Poctivú prácu vo štvrtej formácii v nedeľu odviedol útočník Martin Faško-Rudáš. V dueli sa dokonca strelecky presadil, keď v 13. minúte zvýšil na 2:0.

„Vyhral sa veľmi dôležitý zápas. To sme potrebovali. Som rád, že som mohol tímu pomôcť k víťazstvu 'gólikom'.

Pred gólom som videl, že 'Kochič' tam strieľa, snažil som sa tam dostať, trafilo ma to do hokejky a išlo to do bránky...

Povedali sme si vo formácii, že budeme hrať jednoducho, nebudeme nič vymýšľať, hrať dobre z obrannej tretiny a to nám vyšlo,“ povedal Faško-Rudáš.