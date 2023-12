Prekonal otca a vytvoril národný rekord. Pociťuje Radivojevič, že je najmladší?

Podľa mňa sa nám snažili dostať do hláv. V prvých 10 minútach sa im to podarilo. Potom sme si povedali, že im nemôžeme oplácať a odvtedy to išlo dobre.

Strelili ste gól ako najmladší hráč na šampionáte. Ako ste videli tú situáciu?

Vystrelil som a videl som, ako sa to tam od niekoho odrazilo. Ale bol to gól, bolo to v bráne, tak som si to užil.

Gól zrejme budete chcieť osláviť s otcom Brankom. Koho to bude stáť viac?