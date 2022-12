Figo skritizoval trénera Portugalska: Ronaldo na lavičke? Bola to chyba

Čoskoro 38-ročný útočník po sobotňajšej prehre s Maročanmi (0:1) vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Katare so slzami schádzal z ihriska a mnohí odborníci aj futbaloví fanúšikovia odvtedy špekulujú, či to bolo naposledy, čo svet videl Ronalda v drese národného mužstva.

Existuje tiež šanca, Portugalčania čoskoro budú mať prvýkrát od roku 2014 nového reprezentačného trénera a do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2024 v Nemecku, v ktorej sa stretnú aj so Slovenskom, vyrukujú s novým kormidelníkom.

„S Cristianom Ronaldom na lavičke nemôžete vyhrať majstrovstvá sveta. Víťazstvo nad Švajčiarmi? Skvelé, ale nemôžete to urobiť v každom zápase. To nie. Nechať CR7 na lavičke bola chyba a za túto prehru je zodpovedný tréner a realizačný tím,“ povedal 50-ročný Figo.

Ronaldo odohral za národný tím 196 zápasov a nastrieľal zaň rekordných 118 gólov, čo v budúcnosti zrejme bude veľmi náročné prekonať.

Očakáva sa, že ak by sa niekdajší hráč Realu Madrid, Juventusu Turín, Manchestru United a Sportingu Lisabon rozhodol pokračovať v reprezentácii, pravdepodobne by to bolo len do ME 2024 a nie až do ďalšieho svetového šampionátu, keďže v tom čase bude mať už 41 rokov.

Dosiahnutie štvrťfinálovej fázy bolo minimom, ktoré sa od Portugalčanov očakávalo vzhľadom na ich káder a množstvo osobností v ňom.