Federácia mu nepredĺžila zmluvu, Enrique končí na lavičke Španielov

Enrique, ktorého zmluva mala vypršať po konci šampionátu v Katare, po nečakanom vypadnutí sám zvažoval svoje zotrvanie vo funkcii.

Prvýkrát viedol španielsky tím od júla 2018 do júna 2019. Následne pre rodinné dôvody odišiel z funkcie, no v novembri 2019 sa do nej vrátil.