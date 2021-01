Čísla Liverpoolu sú desivé, vytvárajú paniku

„Nie je to úplná kríza, ale na Anfielde (Anfiled Road je štadión Liverpoolu, pozn. red.) je teraz priestor na paniku," tvrdil Charlie Wyett z denníka The Sun.

Liverpool sa ponoril do krízy, čo potvrdzujú jeho výsledky.

Klopp zobral vinu na seba

V nedeľu vypadol Liverpool z FA Cupu, keď vo štvrtom kole prehral na pôde svojho najväčšieho rivala z Manchestru United 2:3.

"Nebojte sa o nás. Ako tím držíme spolu a spoločne to tiež vyriešime," odkázal Klopp zaskočeným fanúšikom.

Z posledných siedmich súťažných zápasov vyhral Liverpool iba raz, 4:1 s Aston Villou. Bola to však povinnosť, lebo súper kvôli obrovskej maródke nastúpil s béčkom, zloženého z juniorov.

"Keď niečo nefunguje, musíte sa snažiť o to tvrdšie, častejšie, viac. Je to moja vina, musíme robiť lepšie rozhodnutia," zobral to na sebe nemecký tréner.

Liverpool prišiel v úvode sezóny o Virgila van Dijka. Holanďan bol šéfom defenzívy, základný pilier s povesťou najlepšieho obrancu sveta.