ONLINE: Liverpool - Inter Miláno (Liga majstrov, osemfinále)

Liverpool FC



LFC si vytvoril výbornú pozíciu do odvety, v úvodnom zápase vyhral v Miláne 2:0 po zásahoch Firmina a Salaha. Cez víkend navyše porazil 1:0 West Ham a predĺžil sériu výhier v rámci Premier League na sedem. V tabuľke Liverpool patrí na druhé miesto, kde má stratu iba troch bodov na vedúci Manchester City. Aby toho nebolo málo, tak zhruba týždeň a pol dozadu sa Kloppovci tešili z víťazstva v Ligovom pohári. Najlepší strelec Mohamed Salah vsietil celkovo už 27 gólov, Diogo Jota ich má na konte 17.



Inter Miláno



Taliansky tím síce nevstupoval do dvojzápasu s Liverpoolom ako favorit, ale určite chcel doma uhrať lepší výsledok ako prehru 0:2. Teraz bude mať na Anfield nesmierne náročnú pozíciu. Tešiť môže aspoň fakt, že Inter cez víkend porazil doma jasne 5:0 posledný tím tabuľky Serii A, ktorým je Salernitana. "Nerrazuri" sú mimochodom na prvom mieste súťaže so ziskom 58 bodov a tesným náskokom pred Neapolom s AC. Edin Džeko strelil celkovo 16 gólov, Lautaro Martínez o jeden menej.