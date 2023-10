Liptovský Mikuláš doma valcuje, vášnivo fandí aj majiteľ klubu

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Šesť zápasov, šesť výhier. Takto vyzerá domáca bilancia predposledného klubu Tipos extraligy z minulej sezóny. Liptovský Mikuláš hrá na nepoznanie a po dlhých rokoch zvláda pravidelne vyhrávať zápasy. Doma získal 16 z možných 18 bodov. Celkovo sú Liptáci s devätnástimi bodmi na piatom mieste súťaže, za štvrtými Košicami zaostávajú len o skóre. Hokejisti klubu sa z úspechu tešia, svedčí to o ich nastavení, chcú vyhrávať pre ľudí a tak ich lákať na zápasy:

"Doma vyhrávame a ľudí chodí čoraz viac. To nás teší a verím, že v tom budeme pokračovať," povedal kapitán Jakub Sukeľ. "Teší nás to a čím dlhšie to udržíme, tým lepšie pre nás. Pôjdeme v tabuľke hore," doplnil.

Dominanciu v Titan aréne potvrdili aj v súboji jedenásteho kola proti Slovanu Bratislava. Zvíťazili 3:2 po nájazdoch a s "belasými" si držia veľmi lichotivú bilanciu. V roku 2023 s nimi ešte neprehrali. Predtým 22. januára zvíťazili 3:0 a 3. marca 3:1. "Chystali sme sa na ten zápas, vedeli sme, že príde plný dom – Slovan, to je veľké meno. Chceli sme pokračovať vo víťazných zápasoch doma," hovoril o predzápasovom nastavení obranca Liptákov Filip Mezovský. Zápas ovplyvnila bitka i sviatočný strelec Do stretnutia vstúpili domáci lepšie vďaka presilovkovému gólu Quincea z tretej minúty. Slovan vyrovnal takisto v početnej prevahe o necelých jedenásť minút zásluhou Preisingera. V 25. minúte došlo k pästnému súboju. Domáci zadák Mezovský si to rozdal s kanadským útočníkom Slovana Brownom. „Nič zvláštne, len dohratý súboj, vyzvali sme sa na férovku,“ hodnotil obranca Mikuláša. „Žiadna krv v očiach, po bitke sme sa potľapkali, raz za čas to patrí k hokeju.“

Tento súboj ale podľa slov Bratislavčana Samuela Takáča oslabil ich tím. „Keď máme dvanásť útočníkov a jeden vypadne, zrazu máme jedenásť a ťažko sa to potom lepí. V niektorých fázach to bolo pre útočníkov ťažké, na toto si musíme dávať pozor,“ uviedol slovenský útočník. Tesný duel pokračoval a Liptákom prinavrátil vedenie Frederik Fekiač, ktorý sa po zblokovanej strele odhodlal zakončovať ešte raz a tentokrát úspešne prekonal Coreaua. Sviatočný strelec skóroval v súťažnom zápase po viac ako ôsmich mesiacoch. „Keďže nedávam tak veľa gólov, je to o to lepší pocit. Som rád, že to konečne vyšlo,“ povedal po stretnutí. Domáci si ani tentokrát náskok neudržali a Slovan vyrovnal v presilovej hre vďaka Takáčovej dorážke.

Záver druhej tretiny priniesol slušné šance a to hlavne na strane Liptovského Mikuláša. Šikovne sa predviedol Daniel Tkáč, ktorý sa dostal do veľmi dobrej pozície, položil si brankára, ale z veľmi ostrého uhla netrafil bránu. Tlak HK pokračoval dobrou presilovkou, ktorá priniesla viaceré gólové príležitosti, ale nie presný zásah. Druhá tretina skončila rovnako ako prvá, stavom 1:1. Vieme sa zomknúť, vraví kapitán V tretej časti hry mali šance obe strany, ale prevaha bola na hokejkách hráčov Liptovského Mikuláša. Do veľkej eufórie dostali divákov príležitosti Tkáča či strieľaná prihrávka Nátneho, ktorú Quince nezvládol usmerniť do brány. V úplnom závere sa obranca Slovana Ian Scheid previnil podrazením a domácim dal možnosť zvrátiť zápas na svoju stranu. Najväčšiu šancu vybojoval Martin Réway, ktorý sa nádherným prechodom dostal s pukom až pred bránu súpera, ale prihrávku na spoluhráča zmaril obranca.

Vyrovnaný duel dospel do predĺženia, ktoré sa ani na sekundu nehralo v stave traja na troch. Tímy si striedali vylúčenia a Bratislava mala veľkú príležitosť po tom, ako Berry zozadu krosčekoval Gachulinca do spodnej časti chrbtice. Presilovka ale ostala nevyužitá aj vďaka bojovnosti Liptákov. Kvalitný zápas tak rozhodli nájazdy, v ktorých boli úspešní mikulášski Mitchell Miller a Haralds Egle. Lotyš Egle si vyslúžil ováciu po tom, ako sa pohral s brankárom, dvoma kľučkami ho oklamal a suverénne zakončil. Spokojnosť s výkonom tímu neskrýval líder Sukeľ: „Snažíme sa, sme dobrá partia, dobre korčuľujeme. Je to o tímovej hre, vieme sa zomknúť, aj keď prehrávame a dotiahnuť to do víťazného konca.“

Plnú halu hnal aj Ľupták Hráčov Hk 32 Liptovský Mikuláš hnala výrazná divácka podpora. Zaplnený štadión neraz skandoval a do povzbudzovania ich hnal aj majiteľ klubu Robert Ľupták, ktorý z hornej časti štadióna vášnivo fandil. „Prišli ľudia, sme radi, že bol vypredaný štadión. Škoda, že to neboli tri body, ale tešíme sa aj z dvoch, zatiaľ sme doma neporazení, pokračujeme ďalej,“ hovorí Sukeľ. VIDEO: Zostrih zo zápasu Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava

Obranca Mezovský dúfa, že podporovateľov bude ešte pribúdať: „Dúfam, že ich bude chodiť čoraz viac a do konca sezóny nás budú držať.“ Odchovanec klubu musel po otázke, kedy sa klubu naposledy takto darilo, loviť v pamäti. „V prvej ligy, možno, pred ôsmimi rokmi, keď sme hrali play-off. Ale to sa asi neráta, keď sa pýtame na extraligu.“ Mužstvo, ktoré v siedmich sezónach extraligy skončilo štyrikrát posledné a trikrát predposledné, má zálusk na play-off a dobré umiestnenie. Netreba sa ale náhliť.

„Ešte nie je koniec. Veľmi veľa zápasov a roboty je pred nami,“ hovorí Fekiač. „Tímy začnú posilňovať a bude to ešte veľmi ťažké, je to veľmi vyrovnaná liga.“ Ambície ale jasne zhrnul líder Sukeľ: „Chceme ísť svojou cestou, chceme vyhrávať a chceme byť čo najvyššie v tabuľke.“

Phil Pietroniro (vľavo) a Jakub Sukeľ (vpravo). (Autor: TASR)

V Slovane to nemá kto vziať na seba Piatkový duel nevyšiel hráčom Slovana Bratislava. Po dvoch solídnych výhrach nad Banskou Bystricou a Popradom prišli dve tesné prehry. Najprv s Novými Zámkami, teraz s Liptovským Mikulášom. „Bol to vyrovnaný zápas. Vieme, že Mikuláš hrá veľmi dobre doma. My sme sa snažili hrať svoju hru, bohužiaľ to nevyšlo,“ hodnotil so sklamanou tvárou prehru útočník Samuel Takáč a dodal, že nálada v kabíne je zlá.