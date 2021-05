Kto vysiela finále Ligy majstrov? Aj masová televízia

BRATISLAVA. Vkročil do kabíny v čiernej frajerskej bunde a hlasne zreval. „Sadnite si, nikto nerozpráva, Sadnite si. Pijeme vodu, relaxujeme,“ kričal Pep Guardiola.

Mával rukami. Robil rôzne gestá, jeho mimika bola výrazná. Hráčov vie zaujať, sledujú ho poslušne a často s otvorenými ústami. Ako malé deti.

Dokument All or nothing (Všetko alebo nič) nazrel do kabíny Manchester City. A všímal si najmä prejav trénera Pepa Gaurdiolu.