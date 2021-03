Švajčiarske hodinky sa akosi zasekli (komentár)

Kým na Slovensku sa pred Svetovým pohárom v Jasnej pracovalo na trati dva mesiace, v Lenzerheide si mysleli, že im na to budú stačiť dva týždne. No prerátali sa.

„Usporiadatelia si nedali záležať na príprave tratí. Nestačí mať len nálepku, my sme Švajčiari, ale treba preto niečo spraviť,“ vravel pre RTVS Timotej Zuzula.

Zjazd by sa zrejme neuskutočnil, ani keby na trati pracovala tisícka dobrovoľníkov. O tom nie je žiadna pochybnosť. Ale za zrušené super-G si môžu organizátori aj sami.

Rozhodla vyššia moc, presviedčali organizátori celý svet. Na ich smolu to však tak úplne nebola pravda.

Situáciu podcenili a nesprávne vyhodnotili. Odborníci z rôznych krajín sa zhodli: na trati bolo veľa snehu, ale málo ľudí, ktorí by ho odpratali.

Preto organizátori znemožnili pretekárom odjazdiť dve rýchlostné disciplíny. A čo viac, svojim krajanom zahatali cestu v boji o veľký glóbus.

Marco Odermatt a Lara Gutová-Behramiová ešte v Lenzerheide túžili zabojovať o celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Ale domáci usporiadatelia im v tom príliš nepomohli.

Aký rozdiel v porovnaní s Jasnou, kde všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky. Viete si predstaviť, že čosi podobné by sa udialo na Slovensku? Aké by to vyvolalo reakcie?

Vo Švajčiarsku bolo dlho ticho. Prerušila ho až Gutová-Behramiová, ktorá v prvom kole obrovského slalomu po niekoľkých sekundách zastala.