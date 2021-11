Už pred piatimi rokmi bol starý, nehodil sa. Čo bude s Ronaldom?

„Máme vlastnú filozofiu. Bolo by absurdné myslieť si, že by to s nimi mohlo fungovať,“ povedal novinárom podľa SportBible. To bolo v roku 2016, keď mal Ronaldo 30 a nie 36 rokov.

Vtedy však Rangnick netušil, že raz bude šéfom jedného z najlepších futbalistov v dejinách.

Vždy sa zdalo nepravdepodobné, že by takýto typ trénera skončil v etablovanom klube, ako je Real Madrid, Barcelona alebo dokonca Manchester United. V nich zvyknú hrať svetové superhviezdy a trénerský nábor je o niečo konzervatívnejší.

„Prelistujte si Rangnickov spis a takmer každý dôležitý verejný výrok sa zdá byť dôvodom na odstránenie Ronalda alebo jeho ekvivalentu ako ústredného bodu jeho tímu,“ napísal Barney Ronay z denníka The Guardian.

Šanca pre Slováka