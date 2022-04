Mečíř je Moškovo eso, len Kližan bol ochotný bojovať, vraví bratislavský šéf

Chceli by sme vrátiť čísla hráčov v top 100 na hodnoty spred asi desiatich či pätnástich rokov. Vtedy sme v stovke mali aj päť až sedem hráčov. Pokiaľ hovoríme o najbližších štyroch rokoch - chceme zaviesť naspäť regionálne centrá, aby mali hráči v nich prípravu na dobrej úrovni. Samozrejme, v týchto centrách by boli hráči, ktorí spĺňajú nejaké kvalitatívne kritériá.

Predstavili ste zmeny, ktoré by ste chceli uskutočniť. Viete povedať, kde by sa mal slovenský tenis pod vašim vedením nachádzať o desať rokov?

Hovoríte aj o snahe dostať na Slovensko viac turnajov. Je možné, aby bol na Slovensku WTA alebo ATP turnaj?

Reálne to je, záleží to od sponzorov a finančných možností. Veľmi by nášmu tenisu prospelo, keby sa tu objavil jeden turnaj hlavného okruhu. Mal by to byť určite cieľ, aby sme mali jeden takýto turnaj.

Kde by sa mohol taký turnaj organizovať?

Napríklad v bratislavskom NTC. Ale dobré zázemie majú aj Trnava a Púchov.