Nepadá dážď, ale padajú hráči. Wimbledon je pod paľbou kritiky

"Malo by to byť rýchle, je to predsa trávnatý tenis," hovoril o kvalite trávnatého povrchu. "Toto už ani nie je tráva, je to pomalé. Pomalé. Skúste to zavlažiť. Skúste z toho spraviť opäť trávu," dodal.

Kritika len od Kyrgiosa ešte nebýva vždy dôvodom na väčšie debaty. Austrálčan je známy búrlivák. Jeho vyjadrenia nie vždy odrážajú názory väčšej časti hráčov.