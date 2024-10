Bez súboja Hagara - Václavík. Talentovaný Slovák sa odhlásil z domáceho podujatia

Zranenie nešpecifikoval, no dodal, že nie je také vážne, aby ohrozovalo Václavíkovu účasť na decembrovom finále Grand Prix.

"Asi som to ešte nemal v sebe. V posledných tréningoch však pravidelne spravím všetko vo voľnej jazde," uviedol Hagara.

Trochu zmenil aj prístup pred prvým skokom voľnej jazdy. "Jazdu som bral ako jeden celok a pri tom axli som nerozmýšľal nad tým, ako ho skočiť, ale skôr ho prejsť. Zistil som však, že sa musím sústrediť na každý prvok samostatne a do každého jedného ísť s iným nastavením," vysvetľoval Adam Hagara.

Domáce publikum mu vždy dodá energiu.

"Teším sa na to, že na týchto pretekoch dostanem vždy najväčší potlesk, aj keď sú tu tie najväčšie mená. Minulý rok tu bol Kórejčan Jun-hwan Cha, no dostal som väčší potlesk ako on," usmieval sa Hagara.