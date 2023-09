Má sedemnásť, nechá si poradiť a vyžaruje z neho pokoj. Triumf mladého Slováka je len začiatok

17-ročný krasokorčuliar si však na tieto situácie pravdepodobne zvykne. Má všetky predpoklady na to, aby fotenie s medailou a vlajkou nebolo preňho jednorázová záležitosť.

LINZ, BRATISLAVA. Najprv mu núkali maličkú vlajku. Potom mu niekto podal väčšiu, no bola to vlajka jeho fanklubu a bolo na ňom napísané aj jeho meno.

Žiadna náhoda

17-ročný študent z Bolerázu bol prvý už po krátkom programe a suverénny výkon podal aj vo voľnej jazde. Zvíťazil presvedčivo, s takmer deväťbodovým náskokom.

„Lepší štart do novej sezóny si Adam ani nemohol priať. Oceňujem najmä to, že to nie je výsledkom náhody, ale poctivej práce,“ uviedol pre Sportnet šéf Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.

Hagara v Rakúsku predviedol dva technicky veľmi silné programy, síce bez štvoritého skoku, no dovedna s tromi trojitými axlami a dvoma kombináciami dvoch trojitých skokov. Svoje osobné maximum si zlepšil v krátkom programe i vo voľnej jazde.