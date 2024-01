Dvíhal päste, od radosti padol na kolená. Hagara počul najväčší aplauz v živote

Posledný tréning pred voľnými jazdami mu však nevyšiel podľa predstáv. „Bol trochu nervózny, tak sme sa ho snažili podporiť, nech to nevzdáva, nech zabojuje. Povedala som mu, že to nie je o jednom tréningu,“ prezradila pre Sportnet sestra a zároveň trénerka Alexandra Hagarová.

Keďže voľné jazdy boli na programe ráno slovenského času, otec sledoval preteky v práci a mama so sestrou boli doma.

Radostný výkrik

Slovenský pretekár po skončení jázd nezvykne veľmi oslavovať alebo dávať najavo radosť. V Kangnungu to bolo iné. Keď dozneli tóny piesne Dream On od skupiny Aerosmith, zakričal si „Yes“ a triumfálne dvíhal päste. Keď schádzal z ľadu, padol na kolená a ukázal radostné gesto.

„Emócie po jazde boli veľmi silné, nesmierne sa tešil, že sa mu to podarilo. Asi aj preto, lebo pred jazdou bol nervóznejší,“ uviedla Alexandra Hagarová.

Hagara dostal vo voľnej jazde 141,17 bodu. Mal tretiu najlepšiu voľnú jazdu a na víťaza Hyungyeoma Kima stratil v celkovom poradí napokon iba pol bodu.

Kim skočil aj štvoritý tulup, ale ak by mal Slovák piruety na najvyššej možnej úrovni, teda dostal by za ne level štyri, zvíťazil by aj bez štvoritého skoku.