Fantastický výsledok mladého Slováka. Hagara má bronz z finále juniorskej Grand Prix

Finále juniorskej Grand Prix - juniori

Hagara za svoju voľnú jazdu dostal 141,83 bodu, čím zaostal za svojím sezónnym maximom. S celkovým skóre 213,26 bol priebežne druhý a čakal, ako zajazdia dvaja ďalší pretekári.

"Myslím si, že som zajazdil dobre. Pri axli som bol trošku mimo, ale okrem toho to bolo dobré. Išiel som do každého elementu s nasadením a dal som do toho všetko. Som na to hrdý," okomentoval svoju jazdu v zákulisí Hagara.