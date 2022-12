Rozhodnutie spravil už dávnejšie. Kórejský tréner po MS končí v tíme

Chcem sa im poďakovať a som veľmi hrdý na to, že som mohol byť ich tréner," uviedol päťdesiattriročný Bento.

"Teraz musím premýšľať o mojej budúcnosti, ale nezostanem s kórejským tímom. Oddýchnem si a potom uvidíme. Teraz som o tom informoval hráčov a prezidenta federácie, no toto rozhodnutie som spravil už v septembri.

Portugalský kouč to povedal po pondelkovom vypadnutí v osemfinále MS v Katare s Brazíliou (1:4).

Do tímu prišiel v auguste 2018 a zmluvu mal do konca MS. Kórea sa pod jeho vedením prebojovala do vyraďovačky prvýkrát od roku 2010, keď v záverečnom skupinovom zápase zdolala Portugalsko 2:1 a postúpila na úkor Uruguaja vďaka lepšiemu skóre.

Jeho zverenci však v osemfinále nestačili na favorizovanú Brazíliu, ktorá strelila už v prvom polčase štyri góly. V druhom zmiernil prehru Paik Seung-Ho.

"Myslím si, že môžeme byť veľmi hrdí na to, čo sme na týchto MS dokázali. A tiež na to, čo sa nám podarilo za uplynulé štyri roky," citovala ho agentúra AFP.

MS vo futbale 2022