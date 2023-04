Réway by bol riskantný experiment, ale hviezdy má stále na dohľad (komentár)

Jedna strana si hľadá cestu späť, druhá, zatiaľ, odoláva. Zmení sa to?

Áno, táto úvaha je v porovnaní so vzťahom Martin Réway a hokejová reprezentácia možno trochu pritiahnutá za vlasy, ale má hneď niekoľko spojitostí.

Poznáte to. Rozídete sa s frajerkou alebo frajerom, zatvoríte si dvere. Rovnováha je v nedohľadne, každý idete vlastnou cestou. O niekoľko rokov sa opäť križujú. Bude to fungovať, alebo nie?

Réwayov príbeh je začarovaný kruh

Réway je stále magnet na pozornosť. Z hernej stránky, lebo jeho ručičky a hokejový kumšt sú stále na vysokej úrovni, ale rovnako sa naďalej prepiera aj jeho súkromný život a správanie mimo ľadu. Jednoducho to, čo ho od mládežníckych liet brzdí v jeho hokejom vývoji.

Veď on predsa pije, zapáli si cigaretu, neprišiel na tréning, z ničoho nič ho niečo bolí, do tréningu nedáva všetko, je nepoučiteľný. Koľkokrát už musel Réway počúvať či čítať o sebe tieto veci? Samozrejme, mnohokrát oprávnene. Napokon, hokejista si to dobre uvedomuje.