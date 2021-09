Minulý rok ako nováčik v NHL prekonal Gáboríka. Kaprizov podpísal veľkú zmluvu

"Som nesmierne šťastný. Je to dobré pre mňa aj pre tím. Teraz už len chcem hrať hokej a byť so svojimi spoluhráčmi," povedal Kaprizov podľa nhl.com.

Rokovania o novom kontrakte sa naťahovali celé leto a nebolo isté, či 24-ročný ľavý krídelník, ktorý vletel do profiligy ako kométa, bude v zámorí pokračovať.

NEW YORK. Najlepší nováčik uplynulej sezóny NHL Kirill Kaprizov podpísal s Minnesotou Wild nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 45 miliónov dolárov. Ročne zarobí ruský hokejista 9 miliónov.

"Bol som v kontakte so spoluhráčmi. Všetci mi písali a gratulovali, že sú šťastní. Písal som, že im ďakujem a že sa tiež veľmi teším," dodal Kaprizov.

Siedmy ruský víťaz Calderovej trofeje bol s 51 bodmi (27+24) v 55 zápasoch najproduktívnejším nováčikom súťaže a bol najlepším strelcom a najviac bodujúcim hráčom Wild, ktorých doviedol do play off.

Minnesota začína prípravný kemp vo štvrtok, ale Kaprizov asi štart nestihne, pretože po príchode z Ruska musí ísť do karantény. Novú sezónu štartujú Wild 15. októbra proti Anaheimu Ducks.

"Je to veľký deň pre našu organizáciu, ako aj Kirilla osobne. Mať ho späť v tíme bola jedna z našich kľúčových úloh pred začiatkom kempu. Bol to dlhý proces, čo sme očakávali, ale dopadlo do dobre. Tešíme sa z toho," dodal generálny manažér Wild Bill Guerin.

Kaprizov ovládol štatistiky nováčikov v počte gólov, asistencií v presilovkách (8), ako aj striel na bránku (157).

Na ľade strávil v priemere 18:18 minúty na zápas, mal úspešnosť streľby 17,2 percenta, dal najviac gólov, mal najviac asistencií aj bodov ako nováčik v histórii klubu, keď prekonal rekord Mariána Gáboríka.