Švajčiarski hokejisti sú naďalej suverénni. Body im nezobrala ani Kanada

/zdroj: IIHF/

Scott Laughton, útočník Kanady: "Švajčiari zažívajú zatiaľ vydarený turnaj. Posilnili sa v jeho priebehu o špičkových hráčov a zvučné mená. Myslím si, že sme boli na nich pripravení. V prvej tretine na nás vybehli, trochu nás zaskočili, no potom sme sa dostali do hry a vypracovali si šance. Postupne sme hrali agresívnejšie. Nedosiahli sme želaný výsledok, no stále sme v dobrej pozícii. Už myslíme na ďalšie zápasy, budeme sa v nich snažiť stavať na dobrých veciach."

Nico Hischier, strelec druhého gólu Švajčiarska: "Jednoducho si hráme svoju hru. Myslím si, že nie je ľahké hrať proti nám. Dnes sme podali opäť celkovo dobrý výkon a dokázali sme streliť o gól viac ako súper."