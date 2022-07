Joe Sakic vyhral Stanley Cup aj ako generálny manažér, ocenili ho počas draftu

"Je to obrovská česť a pocta získať cenu, keďže o Vás hlasujú vaši kolegovia. Máme skvelý trénerský štáb, hráčov a skautov. Pre mňa to nie je individuálne ocenenie, ale je to zásluha celej organizácie,“ povedal Sakic pre oficiálnu stránku NHL.

Počas prvých troch sezón so Sakicom na poste generálneho manažéra sa Coloradu nepodarilo postúpiť do play off, no potom sa tím Avalanche kvalifikoval do vyraďovacích bojov päť sezón po sebe a v uplynulej zavŕšil progres ziskom titulu.

Sakic je zároveň historicky absolútny líder Avalanche (predchodca Quebec Nordiques) v počte odohraných zápasov (1378), gólov (625), asistencií (1016) a bodov (1641).

Počas svojej hráčskej kariéry v NHL získal ako kapitán s Coloradom dvakrát Stanleyho pohár v rokoch 1996 a 2001.