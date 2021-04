Hromada? Hráč s charakterom, akých je na Slovensku málo

„Páči sa mi viac, keď hrá stopéra. Je to moderný obranca, ktorý dokáže podporovať ofenzívu z oboch pozícií,“ tvrdí slovenský tréner Roman Pivarník, ktoré dlhé roky pôsobí v Česku.

Keď pred troma rokmi prestúpil Dávid Hancko za štyri milióny eur z MŠK Žilina do talianskej Fiorentiny, stal sa najdrahším obrancom, ktorý odišiel zo slovenskej ligy.

Momentálne hrá v českej lige takmer štyridsať slovenských futbalistov. Ktorí z nich by sa mohli dostať do výberu trénera Štefana Tarkoviča na Euro 2020? Šampionát začína o dva mesiace.

„Je to pracovitý futbalista, akých má Jindřich Trpišovský (tréner Slavie, pozn. red.) rád,“ naznačil Pivarník.

V defenzíve predvídal, zbieral odrazené lopty, bol rýchly. Nebál sa vypýtať si loptu ani pri rozohrávke. Jakub Hromada výrazne prehovoril do nominácie na Euro.

„Hrá solídne, ale vidím trochu deficit v kondičnej stránke. Nie je fyzicky na takej výške ako by mal byť, čím nedokáže naplno rozvinúť svoj potenciál,“ tvrdí Pivarník.

Dvadsaťtriročný Hancko si za posledný rok dosť vytrpel. Problémy s podkolennou šľachou ho vyradili z tréningu na štyri mesiace. Po návrate do zostavy však ihneď patril k oporám.

Po dvoch sezónach v Liberci sa však vrátil do pražského klubu, kde patrí k plnohodnotným hráčom, čo ukázal aj v zápasoch Európskej ligy.

„Slavia si vyberá hráčov so správnym charakterom, musia to byť bežci s obrovským akčným rádiom. Toto všetko má,“ hodnotí Pivarník.

„Potrebuje zlepšiť prácu s loptou, nábehy do šestnástky a musí byť viac gólovejší,“ dopĺňa.

Má 24 rokov a je iným typom defenzívneho stredopoliara ako Stanislav Lobotka či Patrik Hrošovský, čím môže byť pre trénera Tarkoviča zaujímavý.

„Je to typ futbalistu, akých je na Slovensku málo. Celý zápas dokáže hrať aktívne, napádať a byť nepríjemný,“ vraví Pivarník.

Za rok urobil obrovský progres

Poctivým futbalistom je aj 26-ročný Martin Koscelník, ktorý hráva v Liberci.

„Pred rokom by po mne neštekol ani pes. A teraz budem v spoločnosti hráčov, ktorí pôsobia v najlepších ligách na svete. Je to splnený sen,“ rozplýva sa Koscelník vlani v lete, keď bol prvýkrát nominovaný do reprezentácie.

Odvtedy odohral štyri zápasy a najmä v posledných dvoch proti Malte a Rusku ukázal odvahu, sebavedomie a výbornú fyzickú pripravenosť.

„Za posledný rok spravil obrovský progres. Dôležité je, že stále má predpoklady sa zlepšovať,“ konštatuje Pivarník.

Koscelník prišiel do Liberca pred troma rokmi z Michaloviec. Hrával krídelníka, až kým ho raz tréner Pavel Hoftych nevyskúšal na poste krajného obrancu.

Aj v reprezentácii v posledných dvoch zápasoch ukázal, že zvládne hrať na oboch pozíciách. A ak sa nestane nič nepredvídateľné, mal by sa dostať na Euro.

Poctivý a gólový útočník z Jablonca

Výborné obdobie prežíva v českej lige aj útočník Ivan Schranz. Vlani gólmi ťahal České Budějovice a v tejto sezóne v tom pokračuje aj v Jablonci, ktorý je druhý v českej lige.

Dvadsaťsedemročný Schranz strelil za Jablonec 12 gólov vo všetkých súťažiach. Zaujal tiež výstavným gólom v reprezentácii proti Česku v Lige národov.

Naposledy proti Rusku ukázal, že má aj na medzinárodný level. V zápase neúnavne napádal protihráčov a urobil množstvo špinavej roboty. Chýbal len gól.