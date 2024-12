Z Bratislavy okolo sveta. Pri plavbe zažívam to isté, čo v horolezectve, vraví slovenský jachtár

Je to spôsob, ako žiť inak, ak by som robil turistiku, pochodím Karpaty. Je to spôsob, ako žiť pod holým nebom a prežiť. A zhodou okolností je to jachting. Dáva mi to adrenalín. Nádherná je logistika a plánovanie. Kde pristáť, čo vybaviť, aké sú tam vetry. To je úžasné.

On mi navrhol, čo tak preplávať z Bratislavy do Bratislavy okolo sveta. Tento nápad začal vo mne zrieť.

Chcel, aby sme z Holandska priviezli loď do Bratislavy kamiónom. Nesúhlasil som. Chcel som si to vyskúšať po rieke. Mám preukaz, ktorý ma oprávňuje plaviť sa po vnútrozemských vodách a jazerách, ale skúsenosť žiadna. Darmo mám naplávané míle na mori, keď na rieke to je iné. Ale mal som šťastie, môj sused je 30 rokov riečny kapitán. Pridal sa k nám. Myslím, že bez neho by sme to takto dobre nezvládli. Bola to veľká výzva. Zásluha za to preplávanie patrí jemu.

Plavili ste sa okolo sveta, cez Atlantik aj v Severnom ľadovom oceáne. Aké nástrahy má rieka?

Opísal by som to akoby ste pristáli najskôr na Marse, tam ste sa pohybovali doteraz a zrazu ste sa presunuli na Venušu. Voda je síce voda, ale iné podmienky na to, aby sa vám nič nestalo.

Holandsko, Nemecko aj Rakúsko je logisticky fantasticky vybavené. Ale doprava je veľmi hustá. Keď ide proti vám 110-metrová loď a jej vrtule sajú vodu, nesmiete byť blízko, pretože vás vtiahne. Veľké lode majú motor s výkonom aj päťtisíc koní. Musíte sa držať ďalej. Ale je to neuveriteľná krása. Do Bratislavy to bolo nádherné.