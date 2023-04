Päťnásobný olympionik chcel učiť telocvik. Teraz jazdí rušňom a je šťastný

Boli lepší. Mal som z toho nervy, ale prišli preteky a tam som im to vrátil. Im vďačím za to, že som napredoval. Vždy keď som prišiel do skupiny, patril som medzi slabších a vďaka týmto chlapcom som sa neustále zlepšoval,“ vraví Bátory.

Beh na lyžiach nikdy nepatril medzi športy, v ktorých by sa točili veľké peniaze. Nebolo to o vysokých prémiách. Tešil sa však popularite.

„Málokto vie koľko som na preteky nosil párov lyží. Dvadsať na každý štýl, spolu štyridsať. To boli štyri vaky lyží. Každá lyža má inú štruktúru. Prirovnal by som to k odtlačku ruky. Každý človek ho má jedinečný. Aj štruktúra sa dá vyrobiť na mieru presne podľa podmienok a typu pretekára. A okrem toho má každá lyža aj inú tvrdosť,“ približuje Bátory.

„Mal som aj šťastie, no musel som si to odmakať. Do mužskej kategórie som dokázal prejsť relatívne rýchlo. Tréningová zaťaž však bola enormná. S Martinom Bajčičákom sme sa smiali, že čo on natrénoval v Dolnom Kubíne za mesiac, na Štrbskom Plese sme dokázali zvládnuť za týždeň.“

„Ak sa to stalo, museli servismani pripraviť lyže nanovo a buď to trafili alebo nie. Človek, ktorý nestál na lyžiach, nepochopí, aké to je, keď lyže nemajú sklz.“

Takže som získal približne trikrát po osemtisíc (podľa vtedajších kurzov to bolo v prepočte 196 až 230-tisíc korún pred zdanením). Ale v porovnaní so zjazdovým lyžovaním a skokmi na lyžiach sme mali vtedy najmenej. Neviem, čím to bolo, že sme boli stále na chvoste.“

Bežecké lyžovanie nie je šport, v ktorom by sa točili milióny. Platí to dnes a rovnaké to bolo aj v minulosti.

Nevedeli sme sa bez tých údajov spoľahnúť na servismanov, že nám pripravia dobre lyže, aj keď sa náhle zmenia podmienky. Nezazlievam im, že odišli pracovať do zahraničia. To vôbec. Ale zobrali si so sebou cenné informácie,“ vraví niekdajší slovenský reprezentant.

„Ponúkli mi plat 6-tisíc korún s tým, že postupne by sa zvýšil. Chyba bola, že mi povedali len výšku platu. Tam nebolo čo riešiť – mať 13-tisíc alebo 6-tisíc. Ale nevysvetlili mi aj to bé: že po čase by som mal nárok na výsluhový dôchodok a ďalšie výhody.

Na 1 000 € mesačnej renty, resp. dôchodku je potrebné vytvoriť kapitál vo výške až 200.000 €. Ak by ste chceli túto sumu nasporiť za 5 rokov, mesačne by bolo potrebné investovať viac ako 5 tis. eur. Preto je dobré si sporenie na dôchodok rozložiť na čo dlhšie obdobie. V priebehu 35 rokov potrebujete na rovnakú sumu už len 220 eur mesačne a pri dlhšom čase ešte menej. Ideálne je však poradiť sa s odborníkom na financie a nechať si vypracovať podrobný finančný plán nielen na dôchodok ale aj iné finančné ciele.

Na dôchodok je ideálne začať šetriť resp. investovať od prvej výplaty. Ide hlavne o návyk. Naučiť sa šetriť z malej sumy je predpokladom úspešného odkladania na dôchodok počas celého produktívneho veku. Odporúča sa investovať na dôchodok minimálne 7% príjmu. Ale závisí to aj od profesie. Napríklad profesionálny športovec by si mal odkladať nielen na dôchodok ale aj na život po kariére. Počas aktívnej činnosti by to malo byť až 80% príjmu.

Úspešný lyžiar a dlhoročný reprezentant skončil na úrade práce. „Je to bežná vec. Nehanbím sa za to. Hľadal som ďalšie možnosti,“ vraví.

„Môj plán bol viesť deti k zdravému životnému štýlu, k pohybu a vzdelávať ich. Keď som prišiel do školy, všade ma vítali s úsmevom. Poznali ma. Vraveli, že by si to vedeli predstaviť, že by to vnímali aj ako propagáciu školy. Ale všade to bolo rovnaké. Rodinkárstvo, či uprednostnenie pôvodných učiteľov. Sklamalo ma to,“ opisuje.

Policajnú uniformu si neobliekol. To, že športom sa nebude živiť do dôchodku, začal vnímať až pred zimným olympijskými hrami vo Vancouvri 2010. Postupne prišiel na to, čo by ho napĺňalo. Mal magisterský titul z Fakulty telesnej výchovy FiF UK a certifikát trénera prvej triedy.

To, že raz bude pracovať na železnici, Bátorymu ani nenapadalo. So športom má jeho zamestnanie predsa niečo spoločné. Rovnaká je podľa neho zodpovednosť.

„Práca ma baví. Je to úplne iný smer, ale som šťastný. V zime je práce o niečo menej a mám čas ísť aj na bežky. Som spokojný. Je mi ľúto, že to nevyšlo v športe. Uvidím, ešte sa môže stať, že sa niekam vrátim.“

V Banskej Bystrici reagoval na ponuku predajcu automobilov. Na pohovore sa pýtal, či má nejakú šancu uspieť. „Odpovedali mi, že veľmi slabú. Pretože nie som jediný športovec. Máme to toľko žiadosti od hokejistov, ukazoval mi. A všetkých uchádzačov zo športu zaradil na koniec. Taký nízky kredit majú športovci. Nie je to pravdivý obraz. Sme zaškatuľkovaní. Nepáči sa mi to,“ hovorí.

„Platí to však o každej práci. Istú zodpovednosť máte vždy. Na železnici však na ňu musíte dbať zvlášť. Nie je to ako autom prejsť na červenú, keď nič nejde. Možno vám príde pokuta. Ak prejdem vlakom na červenú cez návestidlo, poruší sa elektronický úsek.

Automaticky sa to klasifikuje ako nehoda. Už tým, že by som prešiel ďalej, spustil by som ďalší obvod a narušil by som chod ďalších vlakov. Je to veľká zodpovednosť,“ vysvetľuje.

V minulosti dostal aj ponuku, aby sa stal funkcionárom v rámci lyžovania. Odmietol. „Nebolo by to fér, ak by som sa o niečo staral a nevedel by som, ako to funguje. Nepôsobím vo fachu. Ak niekto robí funkcionára, mal by v tom športe byť,“ zareaguje.

Bátoryho príbeh ukazuje, že úspešný športovec začína v civilnom živote často od nuly. Najmä, ak nepokračuje v športe ako tréner alebo funkcionár.

Bátory má vzdelanie, no víziu, ktorú si vysníval sa mu nepodarilo naplniť. Šport aj týmto spôsobom prichádza o skúsenosti a osobnosti, ktoré by mohli rozvíjať potenciál mládeže. V kluboch, aj v školách.

„Bolo by dobré, ak by do toho procesu vstúpila nejaká autorita, napríklad olympijský výbor. Skončil si? Dobre, môžeš ísť do športového klubu alebo do školy. Máme tu hotového človeka, ktorý môže pomôcť. Takto by to malo fungovať. So mnou sa však nik nebavil.

V športovom kolobehu to však vyzerá nasledovne: trénujem, súťažím, potom ťa potľapkajú po pleci a príde ďalší. Takto to fungovalo v bežeckom lyžovaní niekoľko generácií, ale po nás už nikto neprišiel. Je to smutné,“ dodá Bátory.