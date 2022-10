ONLINE: Inter Miláno - FC Barcelona dnes (Liga majstrov)

Inter Miláno prežíva najhorší úvod sezóny za jedenásť rokov. Proti AS Rím a Udinese prehral posledné dva ligové stretnutia, z uplynulých štyroch vyhral iba nad Turínom. Logicky nasledoval pád v tabuľke a to až na deviate miesto. Talianske médiá preto začali riešiť, či tréner Simone Inzaghi zotrvá na lavičke a zhodujú sa, že sa rozhodne v tomto týždni. Jeho budúcnosť záleží na zápasoch proti Barcelone a Sassuolu. V šlágri utorkového programu Ligy majstrov sa nepredstavia zranení Lukaku a Brozovič, zdravotné problémy hlási i Martínez.



FC Barcelona môže byť spokojná, pretože s Realom Madrid má na čele tabuľky La Ligy zhodne 19 bodov a ešte ani raz neprehrala. Lewandowski sa postaral už o deväť ligových a dvanásť súťažných gólov. Reprezentačná prestávka však dopadla pre Kataláncov doslova katastrofou. Araújo už absolvoval operáciu a príde o MS v Katare, viac ako mesiac by mal chýbať aj ďalší obranca Koundé. Do nominácie pre stretnutie s Interom sa nedostali kvôli zdravotným problémom ani Bellerín, de Jong a Depay.