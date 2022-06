Doma vyhrali po roku, skončili poslední. Z kabíny znelo We Are the Champions

ČADCA. Futbalisti FK Čadca skončili na poslednom, 16. mieste III. ligy Stred. V 30 zápasoch získali iba 13 bodov, počas celej sezóny vyhrali iba dvakrát. V apríli senzačne zvíťazili v Podkoniciach 2:1 a v poslednom kole sezóny zdolali Rimavskú Sobotu 3:1. „Idem si zakričať s chalanmi a som späť,“ zdvorilo odvetil hrajúci tréner Tomáš Tlelka, keď sme ho po zápase požiadali o rozhovor. Tento moment si nemohol nechať ujsť, veď na takúto radosť nemali v práve skončenej sezóne veľa príležitostí. Po víťaznom pokriku ochotne odpovedal na otázky Sportnetu.

V tabuľke ste skončili poslední, no z vašej šatne znejú tóny We Are the Champions. Záverečné kolo a víťazstvo 3:1 proti Rimavskej Sobote ste si zjavne vychutnali. Doma sme vyhrali po roku. Naposledy minulý rok v existenčnom zápase so Zvolenom 3:1, teraz opäť 3:1. Sú to mladí chalani, tešia sa z každého víťazstva. Žiaľ, je ich málo, ale verím, že skúsenosťami a poctivým tréningom ich bude postupne viac.

Musí byť veľmi frustrujúce, ak sa stále prehráva, maximálne sem-tam sa podarí nejaká remíza. Ako ste to prežívali? Je to ťažké. Niektorí možno padajú na duchu, niektorí to znášajú lepšie, no takéto výsledky nikomu neprospievajú. Musíme poctivo makať, aby sme mali lepšie výsledky.

V čom vidíte príčiny, že Čadca prakticky počas celej sezóny bola na chvoste tabuľky? Nemáme peniaze, aby sme mali lepších, kvalitnejších hráčov. Na 99% hráme s odchovancami, sú to ročníky 2000, 2001, 2002. Prvý brankár je dokonca ročník 2003. Akurát ja mám 33, kolega Peťo Zubka 35, ostatní sú mladí chlapci. Vedeli sme, že sa nedostaneme medzi tie tri mužstvá, ktoré sa prebojujú do novej III. ligy Západ, takže vyhadzovať peniaze len tak, to sa nám nezdalo. Radšej sme ich dali na mládež. Budúci rok to bude lepšie. Samozrejme, nechceli sme skončiť poslední. Veľa zápasov sme prehrali smolne, alebo sme ich nedotiahli do víťazného konca, hoci sme vyhrávali. Postrácali sme veľa bodov, no je to asi mladíckou nerozvážnosťou a neskúsenosťou.

Ďakovačka hráčov FC Čadca s fanklubom. (Autor: Titanilla Bőd)

Ako vnímate reorganizáciu, pomôže to vášmu mužstvu? Ak ostane mužstvo pokope a prídu dáke posily, na ktorých pracujeme, verím, že prinesú kvalitu a väčšiu súťaživosť. Sú to odchovanci, ktorí prešli našou mládežou. Reorganizácia bude pre nás možno aj dobrá, lebo postupuje Staškov, čo je susedná dedina, aj Kysucké Nové Mesto. Makov zase bude hrať baráž. Bude viac derbyzápasov, možno bude chodiť aj viac ľudí na futbal, lebo bude to pre nich zaujímavejšie.

Hoci na posledný zápas ste pripravili aj tombolu či vystúpenie mažoretiek, prišlo veľmi málo divákov. Na začiatku sa zdalo, že mažoretiek je viac, než fanúšikov. Celkovo v Čadci je malý záujem o šport. Málo sa prezentuje. Samozrejme, výsledky tomu neprispievajú. Keby sa hralo lepšie, verím, že začne chodiť viac divákov. Na prvý jarný zápas prišlo 200-250 ľudí, potom už len ubúdalo, ubúdalo. Už je aj pekné počasie, ľudia majú záhradky, otvorili aj kúpalisko, takže ľudia majú veľa záujmov. Verím, že v budúcej sezóne to bude lepšie, hlavne z našej strany a naše výkony pritiahnu aj divákov do hľadiska. Posledný zápas neočaril nejakou kvalitou, ale pobili sme sa o výsledok a asi viac sme chceli to víťazstvo.

Mažoretky čakajú na vystúpenie pred zápasom Čadca - Rimavská Sobota. (Autor: Titanilla Bőd)

Hostia sa hnevali na rozhodcu a z tribúny sa zdalo, že viackrát aj právom… Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, z ihriska tieto situácie vidím inak. Hráči robia chyby, nedajú vyložené šance, či spravia chyby v obrane… Aj rozhodcovia sú ľudia, aj oni môžu robiť chyby. Ako zvládate trénerské povinnosti z ihriska, keď počas zápasu musíte manažovať spoluhráčov a sústrediť sa aj na svoj vlastný výkon? Je to veľmi ťažké. Sme dvaja tréneri, kolega Peťo Zubka však trénuje aj v MŠK Žilina, teraz tu nemohol byť, lebo išiel s nimi na turnaj. Keď sa dopĺňame dvaja, je to ešte lepšie. Takto z ihriska niektoré veci človeku aj ujdú, niekedy sa chalani aj nahnevajú, urobím aj ja chybu, aj oni. Nie je jednoduché to skĺbiť.