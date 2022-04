Remíza chutila ako prehra. Kľúčovým momentom bola nepremenená penalta

Čadca pred niekoľkými týždňami získala svoje prvé víťazstvo v sezóne, no po výhre nad Podkonicami zase dvakrát nebodovala.

ČADCA, KALINOVO, BRATISLAVA. Obidva tímy mohli vyhrať, no zápas sa skončil remízou. V III. lige Stred hostil posledný FK Čadca siedmy tím tabuľky TJ Baník Kalinovo .

„V prestávke moji hráči vstúpili do seba a v druhom polčase sme znížili zásluhou gólu Viktora Kotáka . Lenže prišla ďalšia chyba, po vhadzovaní sa lopta zle odrazila pred naším brankárom, netrafil ju. Chcel ju vyboxovať, no trafil hlavu domáceho útočníka,“ opísal jednu z kľúčových situácií Csányi.

Tréner Csányi už v tejto sezóne mal niekoľkokrát šťastnú ruku pri striedaniach. Teraz pri vynútenej zmene poslal mladého brankára na ihrisko so slovami: „Teraz chytíš jedenástku a otočíme zápas!“

Po faule dostal gólman Martin Rusnák druhú žltú kartu. Do brány hostí sa postavil iba 17-ročný Patrik Jonáš .

Jeho predpoveď sa takmer naplnila. Jonáš skutočne zneškodnil pokutový kop Dominika Ruceka.

„Prvú penaltu si zobral na plecia kapitán Tomáš Tlelka, ktorý svoju možnosť využil. Pri tej druhej si na penaltu veril Domino Rucek, ktorý v danom momente dostal dôveru, no svoju možnosť rozhodnúť zápas zahodil. Prečo nekopol druhú jedenástku ten istý hráč, ako prvú? Lebo my veríme vo všetkých svojich hráčov,“ zdôraznil v mene domácich Peter Zubka. V zápise je vedený ako tréner, no preferuje označenie líder tímu.