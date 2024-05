Slováci potrebovali viac vlastných gólov Kanady. Švédi sa dusili, ale derby prežili

Do hry ich vrátil až kuriózny moment, ktorý neušiel ani pozornosti IIHF, ktorá po štvrťfinálových zápasoch prišla s ďalším vydaním rebríčka sily.

Slafkovský vybojoval puk v obrannom pásme a do priestoru pravého krídla ho posunul Cehlárikovi. Ten ho bekhendom posielal pred bránku, kde si korčuľoval Nemec, no Brandon Hagel ho tečoval do vlastnej siete.

IIHF tak v glosovacom rebríčku s dávkou irónie uvádza, že Slovensko nepostúpilo, keďže si Kanada nestrelila dostatok vlastných gólov.

VIDEO: Gól Petra Cehlárika v čase od 0:51 min