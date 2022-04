Ďatelinka je na spoluhráčov pyšný, Bystričanov diváci vytlieskali

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice majú po sezóne. V Tipos extralige skončili na siedmom mieste. Rozhodla o tom piatková prehra na ľade Zvolena 2:3 pp v piatom štvrťfinálovom stretnutí play off.

Vedeli sme, že táto séria so Zvolenom nebude ľahká a že sa môže skončiť všelijako. Žiaľ, skončilo sa to tým, že sme skončili.

Ovplyvnili nás aj početné zranenia, ale chalani nechali v tomto piatom zápase na ľade všetko, za čo im patrí veľká vďaka.

Zvolenu sme to nedarovali len tak, musel si to vybojovať. Za to skladám klobúk dole pred všetkými," vyjadril sa po piatkovej prehre kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka a na margo skončenej sezóny poznamenal: