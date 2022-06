Do NHL sa nedostal, AHL odmietol. Problémový Rus to skúsi znovu

NEW YORK. Vitalij Kravcov podpísal s klubom NHL New York Rangers nový ročný kontrakt. Jednocestná zmluva mu vynesie 875-tisíc dolárov.

Dvadsaťdvaročný pravý krídelník následne odmietol preradenie do AHL a putoval na hosťovanie do tímu Traktor Čeľjabinsk v KHL. V tomto klube aj hokejovo vyrastal.

V základnej časti sezóny 2021/22 v jeho farbách odohral 19 zápasov so ziskom 13 bodov. Postúpil aj do play off, kde s tímom vypadol v semifinále. Vo vyraďovacích bojoch mal desať bodov v 15 stretnutiach.

Vitalij Kravcov sa vracia do zámoria, kde v roku 2019/20 odohral 39 duelov na farme v Hartforde a o rok na to 20 duelov za Rangers v NHL. Nazbieral v nich štyri body za dva góly a rovnaký počet asistencií.

Jednocestná zmluva mu dáva väčšiu šancu dostať sa do NHL. Klub by ho mohol poslať do AHL len cez listinu waivers, z ktorej by si mohol zobrať ktorýkoľvek klub. V prípade, že by hral v AHL, zarábal by toľko isto.

Po trojročnom nováčikovskom kontrakte je to pre Rusa druhá zmluva v NHL.