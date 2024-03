Žilina vstúpila do semifinále suverénne, Dubnici naložila poltucet

Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Sme radi, že máme dobrý vstup do druhej série. Predviedli sme excelentný výkon v útoku aj obrane. Som spokojný so všetkými štyrmi formáciami i brankárom. Veľká pochvala hráčom, ale je to len jeden bodík do série."

Roman Chatrnúch, hlavný tréner TSS GROUP Dubnica: "Prvé striedanie a prvá strela na bránku po našej fatálnej chybe priniesla otvárací gól. Následne sme pri oslabení inkasovali ďalší. Na ďalšie dva presné zásahy sme súperovi nahrali a bolo 4:0. Takýmto spôsobom sa nedá vyhrať proti nikomu, tobôž nie proti Žiline."