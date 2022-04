Big Z(imomriavky)

BRATISLAVA, NEW YORK. Ako by mala vyzerať ideálna rozlúčka s hokejovou kariérou? V ideálnom prípade víťazstvom v Stanleyho pohári.

Zdeno Chára zdvihol nad hlavu posvätný grál v roku 2011. O jedenásť rokov sa so svojím tímom neprebojoval ani do play off.

Podľa všetkého však v piatok odohral práve proti obhajcom titulu z posledných dvoch rokov z Tampy Bay svoj posledný zápas v NHL. Mal poradové číslo 1680. Nik z obrancov v histórii ligy nemá na konte viac duelov.