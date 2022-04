Perfektný človek, profesionál, líder. Ako Chára vychováva hviezdy NHL

Jeho rukami prešli výnimoční hokejisti. Kevin Kurz z portálu The Athletic sa na jeho prácu pýtal najpovolanejšieho - jeho súčasného študenta, 22-ročného beka New Yorku Islanders, Noaha Dobsona.

NEW YORK. Zdeno Chára je v 45 rokoch najstarším hráčom v súčasnej NHL. Preto niet divu, že sa naňho tréneri spoliehajú pri výchove mladých talentov.

Postupom času zlepšil svoju hru a ukázali sa aj tieto skryté faktory. Slovenský obor už svojimi radami vychoval nejedného vynikajúceho obrancu. Mentor ako on posunie Noaha Dobsona správnym smerom a to je hlavný dôvod, prečo majú veteráni v dnešnej rýchlej a mladej NHL stále miesto.

Ako informoval zámorský insider Elliotte Friedman, o Cháru bol záujem počas poslednej uzávierky prestupov. Jeho situácia bola sledovaná, veď je na sklonku kariéry a "ostrovania" sa pohybujú na nepostupových priečkach.

On sa ale rozhodol dokončiť svoju misiu na Long Islande. Podľa generálneho manažéra Loua Lamoriella bol sám legendárny bek iniciátorom zotrvania v jeho organizácii.

Rozhovor na striedačke? Nič nezvyčajné

Monológ Zdena Cháru smerom k Noahovi Dobsonovi, ktorý zachytili kamery, nebol ojedinelý. Trenčiansky rodák na seba úplne prebral rolu učiteľa.

"Rozpráva sa so mnou počas celého zápasu," hovorí Dobson pre The Athletic. "Či už o tom, čo videl, alebo o tom, čo sme mohli urobiť lepšie. Je to veľká časť jeho práce. Rád komunikuje a veľmi mi tým pomáha."

Dobson zaknihoval v prebiehajúcom ročníku už 40 bodov za 10 gólov a 30 asistencií v 67 stretnutiach. Ide o jeho prelomovú sezónu.

Keď sa v januári 2000 narodil, Chára bol rovnakou vychádzajúcou hviezdou ako on. Je od neho násobne starší, avšak snaží sa naladiť na jeho vlnu, aby mu pomohol, ako sa len dá.