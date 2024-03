Slafkovský je najlepší junior za 49 rokov. Ďalším bodom môže utvoriť tri historické zápisy

Na tínedžerské, resp. juniorské historické zápisy mu zostáva posledný necelý týždeň. Potom už bude aj on “mužom”.

Bolo to v sezóne 1974/75, keď hral v Montreale takýto úspešný tínedžer. Mario Tremblay, vtedy ako 19-ročný nováčik, pozbieral v debutovej sezóne v NHL 39 bodov.

Spomedzi juniorov zaujali nový slovenský rekordér OHL Dalibor Dvorský a 17-ročný Luka Radivojevič, ktorý zohral prím pri postupe jeho tímu do štvrťfinále play-off vo švédskej najvyššej lige do 20 rokov.

V sumarizovaní uplynulého týždňa na zahraničných ľadoch sa do rubriky zmestili dvaja Slováci z Česka. Matej Paulovič výrazne pomohol Pardubiciam k postupu a Hudáček ukázal, prečo je pre Třinec tak cenným hráčom.

To sa však môže zmeniť. Juraj Slafkovský ho v noci z nedele na pondelok vyrovnal. A má posledných šesť dní do 20. narodenín, aby zvládol dokončiť štvrtú desiatku.

Habs odohrali prvý duel týždňa až v noci z utorka na stredu. Vybojovali cenný bod z Edmontonu, ku ktorému prispel Slafkovský dôležitou asistenciou v úvode tretieho dejstva. Následne v noci na piatok strelil jediný gól svojho tímu pri prehre 1:4 s Vancouverom a pri výhre 5:1 nad Seattlom asistoval.

Pred dvadsiatymi narodeninami nastúpi Slafkovský ešte v noci na stredu v Denveri a v noci na piatok doma proti Philadelphii. Narodeniny oslávi zápasom proti Caroline.

Dokáže sa stať novým rekordérom najstaršieho klubu NHL po druhý raz v sezóne? Ak by sa mu to podarilo už v nasledujúcom stretnutí, zabil by tri muchy jednou ranou.