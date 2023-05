Draisaitl strelil štyri góly, Edmonton aj tak prehral

NEW YORK. New Jersey Devils vstúpili aj do druhej série tohtoročného play-off prehrou. Na ľade Caroliny podľahli "hurikánom" 1:5.

Tomáš Tatar sa do bodovania nezapísal. Odohral 14 minút a 46 sekúnd, pripísal si mínusku, strelu na bránku a bodyček.

Jediným strelcom "diablov" bol Bastian, ktorý v 26. minúte znížil na 1:3. Ukázala sa však hĺbka tímu Caroliny, za ktorú skórovalo päť rôznych strelcov - Pesce, Jarvis, Kotkaniemi, Skjei a Fast.