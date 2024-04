Dallas v play-off horí. Víťaz konferencie prehral aj druhý domáci zápas

Vyhrali aj Boston Bruins. V prvom zápase na ľade Toronta zdolali Maple Leafs 4:2 a prinavrátili si vedenie v sérii.

Dva góly v tomto stretnutí - víťazný a následný do prázdnej bránky - zaznamenal Brad Marchand. Kapitán "medveďov" 55. gólom v play-off vyrovnal doterajšieho klubového rekordéra v tejto štatistike Cama Neelyho.

"Celý zápas sme sa držali. Nevyzeralo to vždy dobre, už predtým som povedal, že sú dosť silní a hrajú veľmi fyzicky.

Myslím si však, že oproti zápasom v minulosti sme sa posunuli, bolo to skvelé. Vyplatilo sa to," zhodnotil Marchand.

"Teraz to mám z prvej ruky. Milujem hokej a aj keby som netrénoval v NHL, pozeral by som sa na Marchanda and Patrica Bergerona na to, čo robia Bruins, pretože hrajú vždy na vysokej úrovni," povedal tréner hostí Jim Montgomery.

Najgólovejší zápas odohrali Edmonton Oilers a Los Angeles Kings. "Králi" vyrovnali stav série na 1:1 vďaka výhre 5:4 po predĺžení.

Ich hrdinom sa stal kapitán Anže Kopitar. V 63. minúte sa dostal do úniku a nekompromisne zavesil do vinkla Skinnerovej bránky.

"Úprimne, bola to trochu bláznivá akcia. Mikey vyhodil puk Byfield sa len snažil zabrániť zakázanému uvoľneniu. Potom som to mal na hokejke a myslím, že som z toho vyťažil maximum," opísal akciu Slovinec, ktorý si pripísal aj dve asistencie.

Kalifornčania v tomto stretnutí ani raz neprehrávali. V prvej tretine viedli 2:0 i 3:1. Po druhej bol stav vyrovnaný 3:3 a v tretej ich opäť poslal do vedenia Fiala, no predĺženie potom zariadil Holloway.