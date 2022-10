Cehlárik hviezdil v Lige majstrov, jeden z desiatich gólov v Hradci dal Okuliar

Švajčiarske mužstvo skončilo v tabuľke B-skupiny suverénne na prvom mieste, päťkrát zvíťazilo v riadnom hracom čase a raz uspelo po predĺžení. Spolu s ním postúpil do play off aj nemecký Wolfsburg.

Do streleckej listiny sa zapísal aj ďalší slovenský útočník Pavol Skalický, ktorý nezabránil prehre TPS Turku na ľade Grizzlys Wolfsburg 4:5.

Skalický otvoril skóre už po 45 sekundách hry a jeho tím viedol v úvodnej desaťminútovke 3:0, náskok však premrhal. Fínky klub nazbieral v "béčku" šesť bodov a nemal šancu na postup.

Oliver Okuliar prispel gólom k presvedčivému víťazstvu HK Mountfield Hradec Králové v záverečnom zápase G-skupiny nad Eisbären Berlín 8:2.

Český zástupca obsadil v tabuľke prvé miesto a postúpil do play off spoločne so švédskou Frölundou.