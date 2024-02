Nadvláda Švédska a Fínska sa skončila. Hokejovej Európe vládnu Švajčiari

Pre čerstvých európskych šampiónov sa sezóna zďaleka nekončí. Už cez víkend majú klubové povinnosti, veľa času na oslavy nezostáva.

Tento úspech ich bezpochyby zocelí pred ďalším cieľom. Tým je obhajoba titulu pre víťaza švajčiarskej NL.

Dosiahnu ho jedine kolektívnym výkonom, za ktorý ich po finále Ligy majstrov chválil tréner Jan Cadieux.

“Chlapci boli dnes neuveriteľní, do bodky splnili, čo bolo treba. Súper sa však nevzdával a bojoval do konca, bol to úžasný zápas, v ktorom sme sa museli o výhru pobiť. Znamená to veľa pre švajčiarsky hokej aj Ženevu, hlavne preto, lebo sme to dokázali pred vlastnými fanúšikmi,” jasal.

Hoci hokejová verzia Ligy majstrov zďaleka nedosahuje popularity tej futbalovej, na hráčoch bolo vidno úprimnú radosť.

“Je ťažké opísať, čo prežívame. Stali sme sa prvým švajčiarskym víťazom Ligy majstrov, je to úžasné,” pridal sa k radostným reakciám strelec víťazného presného zásahu Winnik.

VIDEO: Atmosféra v Ženeve po finále Ligy majstrov