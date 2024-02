VIDEO: Pospíšil zažiaril proti Bostonu. Strelil gól a pohádal sa s Pastrňákom

Potvrdil to v noci zo štvrtka na piatok proti Bostonu. Internetom koluje video, ako si zo striedačky na striedačku posielajú štipľavé odkazy s hviezdnym strelcom, Čechom Davidom Pastrňákom.

NEW YORK. Keď sa povie Martin Pospíšil, súperom stavajú chlpy. Slovenského mladíka v Calgary milujú - málokto sa dokáže dostať pod kožu súperovi takým spôsobom ako on.

Podarilo sa mu to v 20. minúte. Zvyšoval na 2:1, keď dorazil do bránky puk po akcii celej formácie.

New Jersey Devils so Šimonom Nemcom v zostave nestačili na rozbehnutých New York Rangers. Rivalom, ktorí zaznamenali už deviatu výhru po sebe, podľahli vysoko 1:5.

Slovenský bek strávil na ľade 18 minút a 37 sekúnd s mínuskou, tromi strelami na bránku a blokom. Na istý čas musel opustiť dianie, keď ho súper fauloval vysokou hokejkou a krvácajúci putoval do šatne v sprievode lekára.

Jediným strelcom "diablov" bol Jack Hughes. V 58. minúte už len kozmeticky upravil výsledok. V drese hostí sa dvomi gólmi odprezentoval Alexis Lafrenière, niekdajšia draftová jednotka.

Slovenská draftová jednotka Juraj Slafkovský zas nastúpila na ľade Pittsburghu. Penguins proti Montrealu na chvíľu zabudli na hernú krízu, podarilo sa im vyhrať presvedčivo 4:1.

Slafkovský druhýkrát po sebe nebodoval. Odohral rovných 21 minút, zaknihoval dve mínusky, strelecký pokus, bodyček a blok.